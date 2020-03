COVID-19 : Le président Miranville met en danger étudiants et personnels

Le 19/03/2020 | Par Un étudiant pas dupe

Les présidents d’université ont reçu des instructions de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation datées du dimanche 15 mars 2020. Ces instructions portent sur les activités essentielles à la continuité de service public et la continuité pédagogique, entendre ici la formation des étudiants à distance.



Si la ministre indique que "les élections universitaires prévues dans les prochaines semaines sont reportées", le président Miranville n’en dit aucun mot dans sa communication du lundi 16 mars 2020 diffusée à toute sa communauté universitaire à 18h47 et qu’il a écrit avec la bénédiction de "Monsieur le Préfet de La Réunion".



S’il indique suivre les "orientations du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation" pour reporter les examens, il passe sous silence cette question des élections universitaires. Le scrutin le plus proche est celui du 2 avril 2020 et concerne près de 15.000 étudiants de l’université de La Réunion pour l’élection de leurs représentants dans les instances centrales de l’université.



Il en résulte que le président Miranville impose dès à présent à ses personnels la préparation de ces élections pendant la période de confinement qui a débuté le mardi 17 mars 2020 et pour une durée de 15 jours au moins… soit au moins jusqu’au mercredi 1er avril 2020.



Il en résulte que le président Miranville impose au corps électoral et à ses personnels de prévoir déplacements et contacts pour le scrutin du 2 avril 2020 !



Le président Miranville considère-t-il que les élections universitaires soient des activités essentielles au titre de la continuité de service public ? Et ce alors même que l’Etat décide de reporter le 2ème tour des élections municipales du 22 mars 2020 et que la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a suivi la même orientation pour fixer le report des élections universitaires ?



Quand le président Miranville dit se soucier de la santé des personnels et de ses étudiants et encore dans sa communication du 18 mars 2020 pour les autorisations de déplacement, il devrait interroger son conseiller santé sur ce que recouvre précisément un confinement et les effets attendus de déplacements et contacts limités. Si le confinement est maintenu le 2 avril 2020, le président Miranville va-t-il prévoir une case "élections universitaires" dans le formulaire de l’Etat ?



A propos de ces élections universitaires, il se dit à l’université que le président attendrait les directives de la ministre pour les reporter. Le président Miranville en fin de mandat ne connaîtrait alors pas ses prérogatives de chef d’établissement… En effet quand la ministre indique dans ses instructions du 15 mars 2020 que "les textes seront pris", elle se réfère évidemment au même pouvoir du chef d’établissement qui organise les élections.



A défaut de se soucier de la santé de ses personnels et des étudiants, le président Miranville devrait connaître une jurisprudence en matière d’élections universitaires qui remet en cause la sincérité d’un scrutin lorsque la participation est amoindrie par des circonstances exceptionnelles [1].



A moins que le véritable but de ce maintien des élections dans de telles circonstances soit de garantir la sécurité électorale de l’UNEF qui, poursuivant sereinement sa propagande électorale, propose sans rire une pétition en ligne (change.org) pour attribuer la note plancher de 12/20 pour le semestre 2 à tous les étudiants de l’université ! Le président Miranville devrait répondre tout de suite à cette question pour ne pas nourrir de faux espoirs auprès des 15.000 étudiants concernés et garantir l’intérêt du "plan de continuité pédagogique" qu’il doit mettre en œuvre conformément aux instructions de sa ministre.



