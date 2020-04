COVID-19 : Ouverture des déchèteries aux professionnels

Le 17/04/2020 | Par CIVIS | Lu 58

La CIVIS informe les professionnels de la réouverture à compter du lundi 20 avril de six déchèteries de son territoire.



Les déchèteries seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 12h.



L’accès sera exclusivement réservé aux professionnels du territoire de la CIVIS.



Ainsi, ce sont 6 déchèteries qui rouvrent aux professionnels :



• Saint-Pierre : Chemin Palama et ZAC Roland Hoareau (Pierrefonds)

• L’Etang-Salé

• La Rivière Saint-Louis

• Cilaos

• Petite-Île



La CIVIS rappelle que l’accès aux particuliers est strictement interdit.



La CIVIS compte sur votre compréhension et votre civisme.