COVID-19 / Réduction du niveau de service

Le 26/03/2020 | Par CIVIS | Lu 198



Mathieu CHICHERY – Directeur Général Délégué de la SEMITTEL

0692 855 753 – Votre contact :Mathieu CHICHERY – Directeur Général Délégué de la SEMITTEL0692 855 753 – mathieu.chichery@semittel.re

Compte tenu du renfort des mesures de confinement, nous sommes amenés à adapter à nouveau les horaires des lignes de bus du réseau Alternéo.Dès le jeudi 26 mars 2020, les lignes de bus seront assurées à partir de 7h00 et jusqu’à 17h30, sur la base des horaires « Dimanche et jours fériés ».Par ailleurs, aucun service ne sera assuré le Dimanche jusqu’à nouvel ordre.Pour plus d’informations sur les horaires, rendez-vous sur le site internet https://www.alterneo.re/ La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.