COVID-19 / Renfort des services du 4 au 10 avril 2020

Le 06/04/2020 | Par CIVIS | Lu 73

Afin de mieux accompagner les besoins de déplacements de première nécessité des réunionnais bénéficiaires des prestations sociales, il a été décidé de rétablir entre 7h et 17h30 le niveau de service du réseau Alternéo aux horaires habituels à partir du 4 avril, et ce jusqu’au 10 avril 2020. A noter que le Dimanche 5 avril les bus ne circuleront que jusqu’à 12h00.



Cette décision s’accompagne toutefois de mesures de restriction en termes d’accueil des voyageurs à bord des bus, il est demandé de les respecter scrupuleusement :



• un maximum de 20 personnes simultanées pourra être accepté dans les grands bus ;

• un maximum de 10 personnes simultanées pourra être accepté dans les petits bus.



La Direction du réseau en appelle à la responsabilité individuelle et collective de tous les usagers pour respecter ces capacités maximales qui permettent de préserver la sécurité des clients et des conducteurs.



La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.