COVID-19 / Service minimum sur les lignes de bus

Le 17/03/2020 | Par CASUD | Lu 65

Suite aux instructions gouvernementales visant à limiter les déplacements individuels, les réseaux Alternéo / CARSUD tout en garantissant un niveau de desserte constant fonctionnera en mode réduit à partir de mardi 17 mars 12h00.



Les réseaux entendent ainsi atteindre les objectifs suivants :



- Assurer leur mission de service public pour ceux qui auront besoin de se déplacer et qui n’ont pas d’autres solution que

le transport public ;

- Protéger les personnels et les clients ;

- Contribuer à la limitation de la propagation du virus à La Réunion.



En l’espèce les horaires du dimanche seront appliqués toute la semaine sur les lignes fonctionnant le Dimanche. Pour celles qui ne fonctionnent pas le Dimanche, les horaires habituels seront maintenus.



A titre exceptionnel et provisoire, s’agissant des conditions d’accès et afin d’éviter les contacts entre les individus, les clients seront autorisés à accéder au service sans aucun contrôle d’accès. Par ailleurs, les ventes de tickets ne seront plus réalisées.



Toutefois, il est rappelé que les transports en commun sont susceptibles de faire l’objet de contrôle par les forces de l’ordre, les clients auront alors à justifier de la nécessité de leur déplacement.



Comptant sur la compréhension et le civisme de chacun et chacune.