Commentaires (44)

1. LudauShit le 28/03/2020 20:48

À multiplier par 27

2. Narayanin le 28/03/2020 20:50

J'ai déjà posé la question, mais cela n'a jamais été publié. Je réitère ma question : pourquoi en métropole les foyers sont publiés dans les médias, et pourquoi chez nous, on ne sait pas

3. pipo le 28/03/2020 20:51

Je pense que là la situation leurs échappent totalement! Mais chut....

4. L'INSOUMIS le 28/03/2020 20:55

38 CAS EN PLUS CE SAMEDI SOIR...



10 HIER....



Vue la tete de la ladoucette et du prefet hier ...

Je me doutais qu il y avait "anguille sous roche"...



A VOMIR ...

5. Créole le 28/03/2020 21:05

Restez à la maison.... Urgence vitale

6. Collectif Infos Coronavirus Reunion le 28/03/2020 21:10

Aucun des médias télévisés en ont parlé! Ni Reunion 1ère, ni Antenne Reunion!



Bizarre bizarre...

7. Possessionnaise le 28/03/2020 21:30

38! Pas etonnant A la Possession ça squatte, alcoolisés, tous les soirs en groupe musique à fond devant des commerces qui proposent de l acool. Et ça ne doit pas être le seul endroit. Elle est où la gendarmerie?

8. Thierrymassicot le 28/03/2020 21:31

Si les gens restaient chez eux comme il est recommandé, il n''y aurait pas de cas supplémentaires.. Mais les gens c''est des branleurs, des irresponsables égoïstes.. Moi c''est bon, si je l''attrape c''est que les moustiques le propagent, obéissant devenu

9. La reunion le 28/03/2020 21:34

Martine tu suis la courbe j'espère habitué à regarder les graphiques sur l'ordinateur dans ote bureau climatisé rend l'argent

10. Muriel # soignant le 28/03/2020 21:41

Je trouve hallucinant aujourd’hui de voir le nombre de personnes à la possession encore agglutinée en groupes quand je pars prendre ma garde à l’hôpital. 😡😡😡😡😡RESTEZ CHEZ VOUS !!!!!! inadmissible, inconscience .....ohé vous comprenez rien ou quoi !!!

11. Petitiloise le 28/03/2020 21:53

1300 personnes considérées comme sujet contact, qui sont en quatorzaine , je ne pense pas que le confinement soit bien respecté. En un, les forces de l'ordre ne peuvent pas surveiller uniquement cette population à risque, afin d'éviter la propagation, il aurait fallu que les gens aillent dans une structure d'accueil pendant les 14 jours.Nous voilà bien confrontés dans une galère, nos élus n'ont pas fait ce qu'il faut : c'était d'interdire les rentrées de touristes et autres venants de l'hexagone, autoriser uniquement les avions commerciaux à rejoindre l'Île.

12. La vérité le 28/03/2020 21:55

Première personne dcd du coronavirus à Saint Denis dans l'après midi, homme de 46 ans. Pas encore divulguer par la préfecture.

13. jeanbaiselarak le 28/03/2020 22:08

Un des clusters principaux se situe à la Montagne à Saint Denis. Mais chut ! La préfecture à dit de ne rien dire.

14. Pertinence974 le 28/03/2020 22:09

N’oublions pas les personnes en confinement atteintes du Coronavirus, avec leur proche bien certainement ...

J’espère que nous porterons plainte contre l’Etat nous citoyens ! L’Etat nous doit quelques explications qui demeurent sans réponse !!!

15. Pierre Balcon le 28/03/2020 22:10

Ces chiffres sont à prendre avec précaution .

Il faudrait en effet savoir s'ils incluent les données fournies par les laboratoires de ville qui sont désormais associés au dépistage .

En multipliant les dépistages par 3 , il était inévitable d'avoir ce bond du nombre de personnes infestées



On a ainsi cassé la série statistique que l'on tenait depuis le 19 mars .



En métropole on assiste aussi à la même modification méthodologique .

Donc de la même manière il faudrait pouvoir recaler les chiffres sur les paramètres initiaux .



Finalement les seules données fiables sont celles des prises en charge par les hôpitaux et celles des décès , sachant qu'elles sont en décalage d'au moins une semaine par rapport à l'évolution des infections.

16. Raskok le 28/03/2020 22:15

Si zot i cache les réunionnais c nous ki faut dire la vérité, a la possession il ya des cas a dos dane surtout, le docteur contaminé était sur dos dane, faut pas cache la vérité

17. chantal le 28/03/2020 22:21

c'est vrai à la Possession, certains font la fête en ce moment et la musique y graine à fond.... y fete l'anniversaire en bande.....

18. Stef le 28/03/2020 22:43

La chloroquine? Ils veulent pas la donner ? C est non assistance a personne en danger.... quel points sur le traitement, ah oui on n a pas assez de masque et de.... coton tige pour le diagnostic?! Alors le traitement.. allez Ilet quinquinat !!

19. Michel BARET le 28/03/2020 22:53

ll fallait si attendre, avec tous les débarqués de Métropole à Gillot qui font leurs courses tranquillement avec les gens non infecté..A croire que nous Ici c'est l'Afrique.ile poubelle

20. René le 28/03/2020 23:02

Eh bien planquez-vous, désormais....Restez le plus possible chez vous. C'est trop tard...Faut juste imaginer un navire face à une énorme vague. On ne peut plus rien faire que se la prendre.

Merci à nos dirigeants.

21. Ppov le 28/03/2020 23:18

Suivi des personnes contact ,faux v le témoignage de deux d''entre eux ! aucun suivi nous disent ces personnes !la Réunion est en danger !la vague ne fera que s''amplifier ! démission des responsables !

22. Enirsem le 28/03/2020 23:24

Muriel # soignant Une grande partie des Réunionnais respectons le confinement car responsables, soucieux de nous même et aussi des autres, dont le personnel soignant dans la galère, seul une petite partie ne respecte pas, ceux qui en tout temps ne respectent rien comme à leurs habitudes, toujours les mêmes, ces personnes sont dangereuses pour la société, quand il y aura une vraie justice capable de leur faire peur avec des peines exemplaires çà ira mieux, pas avant.... et ce n'est pas pour demain. Bon courage à vous .

23. anebate le 29/03/2020 00:13

miranville au lieu de continuer ta campagne electorale utilise tes pouvoirs de police et fais rentrer ces ivrognes inconcients chez eux mais tu t en fout tout ce qui compte c est le pouvoir puisses tu etre contaminee c est ce que tout le monde souhaite

24. Rugby le 29/03/2020 03:51

Té au port, n'a do moun y beze la Rak chez sinois...?

Ou ça nou lé la ?

25. Ali même le 29/03/2020 03:09

comment vont être géré ds les EHPAD les personnes souffrant des troubles cognitives doit on les enfermé a clés et pire les sdf on en fait quoi. pourtant l'exécutif on hier soir parler de transparence de ce là ils on rien dit.

26. jeandarme le 29/03/2020 06:56

Avec le nombre de voyageur qui rentre a la reunion . Ils prolomge encore plus le confinemant. Fermer l''île entière comme la chine 2mois plus aucune activité aéroport gare port fermer.. le 6 arrive les cas vont ce multiplier.la Réunion terre d''accueil

27. La reunion le 29/03/2020 07:16

Martine rend l'argent fait un don à une association ou à l'hôpital lo

28. Azot le 29/03/2020 07:55

A post 3. Difficile de situer les clusters à la Réunion car 143 personnes ou plus touchées par le covid-19. Nous sommes plus de 850 000 personnes sur cette île, et pour ne pas créer une psychose, un rejet des personnes atteintes....il en est ainsi ?

29. Ken le 29/03/2020 09:11

Explosion des cas 14 jours après les élections...ça vous rappelle rien? ...explosion des cas en Chine 14 jours après le nouvel an chinois...ce gouvernement est criminel.

30. Hoareau le 29/03/2020 09:46

Combien de personnes en réanimation ?

31. Manoune le 29/03/2020 10:01

T rest zot kaz band zoizeau...comprend pas kouè

32. Hoareau le 29/03/2020 10:06

Le nombre de cas en réanimation : 3 est incohérent avec les statistiques connues. Est-ce qu''on nous cache la vérité ?

33. Momo le 29/03/2020 10:11

Dimanche soir , avec 2 h de décalage , on aura 200 !

34. MôveLang le 29/03/2020 10:21

Il serait bien que zinfos974 cherche plutôt les chiffres réels, on sait ce que valent les mensonges du billant et de ladoucette.

A moins que nous même on devrait multplier leurs chiffres par 4 ou 5, ptèt même plus..

35. hardcore le 29/03/2020 10:22

Pourquoi personne ne donne les régions touchées ? On comprend à demi mot que la montagne es un foyer actif mais pourquoi pas de communication officielle. Si les gens sont malades la bas ils doivent envisager que ce n'est pas forcément une grippe.

36. Cat du sud le 29/03/2020 10:38

Les 1300 cas contact devraient être dépistés et isolés en quarantaine, ils auraient dû le faire dès le départ pour contenir l épidémie!! Ça aurait été gérable , la situation va devenir critique comme en métropole bon courage à tout le monde et ne

37. chikun le 29/03/2020 11:26

On a de la chance : Les cas importés sont plus nombreux que les autres . Je suis bien content de le savoir . Nous sommes sur la bonne voie . Merci de nous le dire . Et avec l'arrivée du porte-hélicoptère on peut dormir tranquilles . Je suis rassuré. Continuons en ce sens . Merci L'ARS, la préfecture et le conseil Régional . Ceux qui les critiquent sont des jaloux.

38. Pierre le 29/03/2020 11:29

Post 13

«Le plus important cluster se trouve à la montagne »tMaintenant fermez la un peu ..,, et je suis persuadé que vous connaissez même les rues et les n• des maisons.

Vous voulez des galets ?

39. stef le 29/03/2020 11:43



Les chiffres sont têtus: n’en déplaise à ses défenseurs, l’alcool tue. 41.000 personnes par an en France, selon un Bulletin épidémiologique (BEH) 2019..et a la Réunion?pas de mesure et des familles entières détruites...

40. La reunion le 29/03/2020 11:46

Maaaartine cachet... À lalala rend l'arrrrtgeeernt