CPME Réunion : Dominique Vienne nommé président du Haut conseil de la commande publique

Le 20/09/2019 | Par NP | Lu 166

La CPME Réunion se félicite de la nomination de son présidentd’honneur, Dominique Vienne, en tant que président du Haut conseil de la commande publique(HCCP). Sa désignation et son installation ont été officialisées le jeudi 19 septembre à l’occasion de la visite de la ministre des outre-mer, Mme Annick Girardin, à La Réunion.



L’engagement constant de Dominique Vienne sur la thématique de l’accès des TPE et PME à la commande publique a constitué l’un des principaux marqueurs de son action à la tête de la CPME Réunion entre 2010 et 2019. Dominique Vienne a notamment contribué au lancement et au développement de l’association SBA Réunion (Stratégie du Bon achat). Cette association, dont la vice-présidence est assurée par la CPME Réunion, rassemble 16 organisations professionnelles.



En trois ans, elle a convaincu 14 collectivités territoriales de soutenir, par leurs achats, le développement économique de l’île. La nomination de Dominique Vienne à la tête du Haut conseil de la commande publique (HCCP) et son installation en présence de la ministre des outre-mer sont un signal fort. Cette désignation contribueraà redynamiser cette instance, dans l’intérêt des TPE et PME de notre territoire.



Le Haut conseil de la commande publique (HCCP)Créé en 2010, le HCCP remplit une triple mission: il s’agit de travailler sur les aspects programmatiques de la commande publique, sur la formation des acteurs de la commande publique (acheteurs et entreprises) et sur les aspects liés à l’environnement des affaires (mesures sociales, offres anormalement basses...).