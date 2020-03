"Ça ne me dérange pas d'aller en prison, comme ça on efface l'ardoise"

Le 18/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 670

Deux jeunes hommes, Cédric D. 22 ans et Jordan L. 23 ans, étaient présentés cet après-midi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de vols commis en réunion dans un local d'habitation le 15 mars dernier. À première vue, ils semblent bien se connaître si on s'en rapporte à leur complicité à la barre. En réalité, Cédric D. n'est autre que le neveu de Jordan L. malgré une différence d'âge de 1 an.



Après une journée plutôt tranquille, ils décident d'aller faire le tour des grosses maisons dans le quartier de Bois-de-Nèfles à Saint-Denis histoire de "voir s’il n'y a pas quelques business à se faire" disent-ils. Ils finissent par trouver une maison paraissant inhabitée et pénètrent à l'intérieur sans effraction en remontant un des volets roulants. Ils font leurs petites emplettes avec l'idée d'embarquer le maximum de choses dans la voiture qui est dans le garage.



Au final, les deux hommes, dérangés par l'alarme, s'enfuient par le jardin



Dans le même temps, la fille des propriétaires est informée du déclenchement de l'alarme par la société de surveillance et se rend sur les lieux avec un ami. À son arrivée, ils entendent du bruit à l'étage et comprennent que les voleurs sont toujours là. Au final, les deux hommes, dérangés par l'alarme, s'enfuient par le jardin. La police ayant été alertée les interpelle rapidement avec l'équivalent de 108€ en Dollars. Ils reconnaissent les faits et se montrent coopératifs lors des auditions.



Avec un casier plutôt chargé, Jordan L. avoue que "s'il faut rentrer en prison, ça ne me dérange pas" quand on lui évoque une peine alternative. Son neveu lui, moins chargé au niveau des condamnations, va plus loin, expliquant "ça ne me dérange pas d'aller en prison, comme ça on efface l'ardoise, le sursis, ça tombe trop". Ils avouent de concert "voler pour revendre" et indiquent avoir pris les Dollars "pour les échanger".



Ce n'est pas si grave, car on a volé des personnes qui ont de l'argent



"On peut voir le caractère normal de leur façon d'agir, il y a une volonté de voler. C'était consciencieux, préparé, ils sont entrés sans effraction. Ils avaient l'intention de voler la voiture et mettre les biens dedans. En garde à vue, ils disent même : "Ce n'est pas si grave, car on a volé des personnes qui ont de l'argent ! On ne vole pas les pauvres comme nous ! Je vous demande 6 mois de prison pour Cédric D. et 1 an de prison pour Jordan L. ainsi qu'un maintien en détention pour les deux" requiert la procureure.



Avec un comportement quelque peu désinvolte qui n'a sans doute pas échappé au tribunal, le tonton et son neveu sont, sans beaucoup de surprise, reconnus coupables des faits de vol. Maintenu en détention, Jordan L. passera les 2 prochaines années en prison accompagné pendant 18 mois de Cédric D.