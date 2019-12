Ça s'agite sous le volcan...un gonflement de la base et du sommet enregistré

Le 30/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 1493

Ça s'agite sous le volcan...Depuis une semaine, l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise enregistre un gonflement de la base et du sommet du Piton de la Fournaise. "Cette reprise de l’inflation de l’édifice est synonyme de la mise en pression d’une source en profondeur localisée sous les cratères sommitaux", explique l’OVPF ce lundi.



"En parallèle, les concentrations en CO2 dans le sol en champ lointain (secteurs Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes) sont toujours en augmentation depuis la fin de l’éruption du 25-27 Octobre. Ces concentrations en CO2 sont en accord avec une remontée profonde de magma."



Deux paramètres qui permettent aux scientifiques d’indiquer que le réservoir magmatique superficiel est sous pression sous l’effet d’une " ré-alimentation par des fluides magmatiques plus profonds".



La sismicité n’est pour le moment pas très significative. "Seulement 9 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés sur la dernière semaine".



Le Piton de la Fournaise pourrait ainsi entrer en éruption prochainement. Pour autant "ce processus de recharge du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, et peut également s’arrêter sans donner lieu à brève échéance à une éruption".