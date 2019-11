Cafeco 253 : "De Hyderabad à Auroville : le système de maintenance universel"

Vidéos et débat par Loïc Damey, à Saint Denis à « Le MANGUIER »

Vendredi 22 Novembre 2019 de 18h00 à 20h30



Au cours des 50 dernières années, conformément aux directives de la Mère, les Aurovilliens ont beaucoup œuvré pour établir une base socio-économique en accord avec cette approche spirituelle du travail et de la vie, principalement par la mise en place d'un «système de maintenance universel». Pourtant, beaucoup d’Auroviliens n’ont pas complètement été libérés du fardeau des contraintes économiques. Le «travail» n'a pas été entièrement dissocié de la «survie économique» et le revenu de base universel pourrait être une piste pour y parvenir.«L’organisation devrait être telle, arrangée de telle sorte que les besoins matériels de chacun soient assurés, non pas selon des idées de droits et d’ égalité, mais sur la base des besoins minimaux. Et une fois que cela est établi, chacun devrait être libre d'organiser sa vie en fonction, non pas de ses moyens financiers, mais de ses capacités intérieures. " La mère, 30 décembre 1967 (Mère sur Auroville, page 16).En août 2019, le congrès international annuel du revenu de base s'est tenu à Hyderabad en Inde. Parmi les nombreux universitaires présents, certains sont ensuite venus à Auroville pour animer des conférences et ateliers sur le thème du revenu de base universel. La comparaison avec la pratique à Auroville est riche d'enseignement, tant au niveau du financement du système que au niveau de l’état d’esprit, de la contribution de chacun.