Caisse de solidarité CGT Cheminots...et les autres !

Le 09/01/2020 | Par Alain NIVET | Lu 65

Jeudi, l'intersyndicale péi, réunie dans les locaux de la CGTR, prend la décision de mettre en place une caisse de solidarité pour soutenir les cheminots de métropole !



Aujourd'hui, la CGT a rassemblé la somme de 2, 5 millions d'Euros afin de venir en vain aux cheminots grévistes.



Pour ce qui est de la future collecte à la Réunion, au regard de la faible mobilisation d'aujourd'hui, elle sera à minima . Mais c'est le geste qui compte, me direz-vous !



Pour reprendre ma dernière phrase " c'est le geste qui compte", j'en attends autant de la CGT pour tous les dégâts collatéraux engendrés par une minorité agissante d'irréductibles ! Irréductibles car ils refusent toute négociation.



J'admets le droit à la grève pour la défense des retraites, mais je n'admets pas le blocage de l'économie d'un pays avec toutes les conséquences que vous connaissez.



La CGT verrouille la France avec une poignée de cheminots, et quelques adhérents bloquant les dépôts de carburant ;.

La France est paralysée depuis un mois par un syndicat obtus et inconscient !



Et les autres ?

Certes la situation est surtout dramatique en ïle de France.



Je pense aux travailleurs qui ont du mal à se présenter à leur travail .et qui avalent des kilomètres à pied. Sans omettre les frais de covoiturage ou d'hébergement à Paris.



Je pense à tous ces employés dans la restauration, dans les commerces, dans le tourisme, qui ont dû être mis au chômage technique



Je pense à nos étudiants qui ont dû renoncer à un emploi en CDD au moment des fêtes, faute de clients



Je pense à ces magasins qui n'ont pu faire le chiffre d'affaire essentiel, durant la période des fêtes, à leur survie



je pense à tous ceux qui ont dû mettre la clé sous la porte faute de trésorerie



je pense à ces parents qui ont du mal à organiser la garde et la scolarité de leurs enfants.



Je pense à ces files de voitures qui s'allongent devant les stations service de peur d'une pénurie,



Je pense, je pense, je pense........à toute cette chienlit provoquée par un syndicat en mal-être.



Alors, la CGT, à quand une cagnotte pour toutes VOS VICTIMES ?