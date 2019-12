Calvinia: Distribution en eau interrompue dans plusieurs secteurs de St-Joseph et du Tampon

Le 31/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 493

Le Tampon:

Saint-Joseph:





Recommandations sur la qualité de l’eau



La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles (eaux de rivières) est dégradée suite aux fortes pluies. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension (eaux troubles) de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut la filtrer et la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.

Retrouvez nos informations sur le site La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles (eaux de rivières) est dégradée suite aux fortes pluies. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension (eaux troubles) de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut la filtrer et la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.Retrouvez nos informations sur le site www.sudeau.re

Les intempéries liées au passage de Calvinia n'ont pas épargné les communes du Tampon et de Saint-Joseph. Les captages des Hirondelles et de Grand Galet sont en effet obstrués entraînant une interruption de la distribution en eau dans plusieurs quartiers de ces deux communes. Sudéau fait le point :Suite aux fortes pluies, le captage des Hirondelles est actuellement obstrué. Une intervention est programmée dès que les conditions d’accessibilité et météorologiques le permettront. La distribution en eau est perturbée voire interrompue ce jour, le 31 décembre 2019, sur les secteurs suivants :• Pont d’Yves• Bras de Pontho• Chemin Pétreas Haut et Bas• SHLMR 17ème• Chemin Jules Hoarau• Chemin Statis• Chemin Picard• Chemin Armanette• Impasse des Lanternes• Chemin Badamier• Petit Tampon• Grand Tampon partie haute et basse• Ville Blanche,• Ligne d’Equerre• Léopold Brabant• Chemin Boissy• BériveSuite aux fortes pluies de ces deux derniers jours, le captage de Grand Galet est toujours obstrué. Une intervention est programmée dès que les conditions d’accessibilité et météorologique permettront d’accéder au village et au captage.La distribution en eau est interrompue ce jour, le 31 décembre 2019, sur les secteurs suivants :• Village de Grand Galet• Chemin Mallet• Et toutes les voies adjacentesDe plus, un incident est en cours de réparation sur la chaine de pompage de Delbon, des perturbations sur la distribution sont en cours sur le secteur suivant :• Secteur Bel Air• Chemin Louis Payet• Chemin Louis Fontaine• Chemin Pépin• Et toutes les voies adjacentesUn retour de l’eau progressif s’effectuera au fur et à mesure de cette matinée.