Calvinia : La Réunion en vigilance vents forts à partir de 8h

Le 30/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2553

Alors que la tempête tropicale Calvinia passe au plus près de nos côtes ce lundi, La Réunion est placée en vigilance vents forts à partir de 8h.



Des rafales pourraient temporairement atteindre voire dépasser les 100km/h dans l’ouest et l’est de l’île notamment.



Des vents entre 102 et 104 km/h ont déjà été enregistrés du côté du Pas de Bellecombe-Jacob et de Gros-Piton Sainte-Rose.