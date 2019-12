Calvinia : La vigilance vents forts levée à 9h

Le 31/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1025

Météo France émet le dernier bulletin de vigilance vents forts pour l'épisode Calvinia ce matin, alors que le vent de secteur Sud faiblit progressivement tout en tournant au secteur Sud-Ouest, ne nécessitant plus de bulletin de vigilance.Cependant des rafales de l'ordre de 70km/h sur les régions du Port et de Saint-Philippe restent d'actualité en journée.Au cours de l'épisode, Météo France a relevé 121 km/h au Pas de Bellecombe-Jacob, 89km/h à la Plaine des Cafres 122 km/h à Gros-Piton Sainte-Rose et 96 km/h au Piton-Maïdo et 82 km/h au Port.