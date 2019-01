Cambriolage chez un couple de policiers: 3 Saint-Andréens en détention provisoire

Le 09/01/2019 | Par R.Labrousse - L.Grondin | Lu 102

Les cambrioleurs et incendiaires du domicile d'un couple de policiers étaient présentés ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis selon le mode de la comparution immédiate.5 personnes auraient participé au cambriolage. 3 ont été arrêtées pour le moment. Une analyse sanguine est en cours pour identifier un quatrième individu, tandis que le cinquième demeure inconnu à ce stade de l'enquête de police. Au cours de leur comparution immédiate ce mercredi après-midi, le tribunal a notamment fait ressortir l'absence totale de collaboration des prévenus pendant leur garde à vue.Le premier des cambrioleurs avait été interpellé ce lundi matin. Des affaires appartenant au couple de fonctionnaires de police avaient été retrouvées chez cet individu. Il faut dire que le travail des enquêteurs a été grandement facilité par les "oublis" de la folle équipée. Des traces de sang et un sabre laissé par les intrus avaient permis aux enquêteurs de remonter sur la piste des auteurs de ce cambriolage suivi de l'incendie de la demeure.Le domicile de ce couple de policiers a donc été visité et incendié dans la nuit du mercredi 2 janvier, dans le secteur résidentiel de Fayard à Saint-André. Les jeunes malfrats avaient profité de l’absence des propriétaires pour s’introduire dans la maison. C’est une fois à l’intérieur que les cambrioleurs auraient compris qu’il s’agissait de la maison de fonctionnaires de police et y ont mis le feu. Acte de vengeance ou panique ? Le mystère ne sera pas percé aujourd'hui encore.Le jeune majeur est déjà bien connu de la justice. il avait notamment participé, au milieu de l'année 2018, à une série de cambriolages dans l'Est avec un mode opératoire bien précis qui avait valu à ce groupe de malfaiteurs l'appellation du "gang des toits".Les parties civiles ont demandé le renvoi de l'audience en raison du caractère encore incomplet du rapport d'expertise en provenance des sociétés d'assurance.Hamadi H., Hadija I. et Hafidhou M. ont été conduits au centre de détention de Domenjod suite à la décision du procureur de les placer en détention provisoire en attendant la prochaine audience.Déjà impliqué dans la série de cambriolages de 2018, Hamadi H., âgé de 18 ans, avait déjà pris 15 mois avec sursis lors du procès du gang des toits.▶️ Le "cerveau" du gang des toits prend 15 mois de prison avec sursis