Cambriolage d’un cabinet médical: Les voleurs sont peut-être repartis avec le coronavirus !

Commentaires (41)

1. klod le 27/03/2020 10:57

Ecoeurant ces cagniards !

2. Bibi la bicrave le 27/03/2020 10:58

Cette obsession pour le PQ...🤔





3. dimitry le 27/03/2020 11:02

ha ben voila une bonne nouvelle s est tout se qui mérite ses racailles et surtout qu ils ?????????? et vite



4. Kokol le 27/03/2020 11:08

La bêtise à son plus haut niveau. Solution hydroalcoolique et papier toilette, ils ont donc l intention de désinfecter leur fondement et avec un bidon y a de quoi faire. Ils ont peut être choper le coronavirus ah mince alors comme c''est dommage.

5. Hanaa le 27/03/2020 11:13

Ok mais ça s attrape pas d''humain à humain normalement?

6. Omega le 27/03/2020 11:14

En espérant fortement qu’ils ont attrapé ce cher petit virus et qu’il sera très virulent sur eux pour avoir cambriolé, volé un cabinet Médical !!

Le vol est pour moi un acte IMPARDONNABLE!

7. Choupette le 27/03/2020 11:16

Qui va les plaindre ?



"Détestables", le mot est faible.

8. cynical le 27/03/2020 11:17

Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer...

J'en ris car je me dis : KARMA x)

Et j'en pleure cas ces zigotos vont contaminer à leur tour d'autre personnes...

9. Igard PAZOT le 27/03/2020 11:18

cheh, karma suprême, j’espère qu'il l'ont choppé et filer à leur entourage, histoire qui se prenne la tarte du daron, et la gifle du maçon...

10. Atterré le 27/03/2020 11:36

Espérant qu'ils en crèveront ces raclures de bidet, pour les uns et résidus de capote pour les autres ! ! !

11. Carol MARTIN le 27/03/2020 12:08

5.Posté par Hanaa normalement mais aussi par la connerie , revois un peu les conditions

12. Vitamine C le 27/03/2020 12:10

Les cabinets médicaux, les laboratoires etc..., devraient afficher sur leurs grilles après fermeture le soir ; "ATTENTION DANGER, LOCAUX NON ENCORE DÉSINFECTÉES DU CORONAVIRUS !

Je pense que s'ils font ça, ils auront toujours leurs produits et fournitures pour travailler dans de bonnes conditions...

13. kazanoo le 27/03/2020 12:38

Encore des mecs terminés à l'urine :\

14. Vache à Lait le 27/03/2020 12:50

Des merdes volent du PQ rien de plus normal

15. Enirsem le 27/03/2020 12:51

ils font du Rhum du Whisky, le gel est plus simple à produire......et les entreprises de gardiennage y'en a aussi.



Pour pallier à l’absence des gels hydroalcooliques dans nos pharmacies ou nos supermarchés, vous pouvez en fabriquer en quelques étapes :



Pensez à bien désinfecter votre flacon et vos ustensiles avec de l’alcool à 70°C, pour éliminer les éventuels germes.

Versez ensuite dans votre récipient 3 cuillères à soupe d’alcool à 70°C

2 cuillères à café de glycérine

6 cuillères à soupe de gel d’aloe vera

46 gouttes d’huile essentielle de lavande (les huiles essentielles étant très allergisantes, pensez à les tester en amont sur une petite partie de votre peau)

18 gouttes d’huile essentielle de tea tree

Pour cette recette de gel hydroalcoolique, il vous faudra un petit récipient d’environ 75 ml. N’oubliez pas de noter la date de préparation, car les solutions faites à la main ne se conservent pas plus de trois mois.

16. At974 le 27/03/2020 12:52

Le karma

17. Choupette le 27/03/2020 12:54

Pioché sur un journal belge, voici à quoi ressemblent des poumons avec coronavirus :



https://www.lalibre.be/planete/sante/voici-a-quoi-ressemblent-des-poumons-touches-par-le-coronavirus-les-gens-doivent-prendre-la-mesure-des-degats-a-long-terme-5e7cd34e9978e228414235a3?ncxid=44337234F894FD8692A868003BB3C8D4&m_i=ql0pDLfqca6Ayy%2BhZvaOsbSeUUEdVCuJAmyY3JEikPwRLb_dUHbI3MZqlpna0wlJ8JGGIpBeKhIgNI0EzjtOXpuqWdX1lj8qqw&utm_source=selligent&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=_20200327_ACTU+LLB_LDCO_&M_BT=460405045010

18. Zarboutan le 27/03/2020 12:59

Nous le en guerre

Crime contre l humanité

Fe passe aux assises si ou trouve le bande idiot

Bon dieu y puni pas le Roche

Mais le grave po zot, y sa contamine zot famille

19. Joseph le 27/03/2020 13:00

Je pense malheureusement que le coronavirus n'est pas assez virulent pour faire disparaître ces chacals malodorants.

Un bon coup d'"zaile" serait plus salvateur.

20. IXE le 27/03/2020 13:04

5.Posté par Hanaa le 27/03/2020 Ok mais ça s attrape pas d''humain à humain normalement?



Si, puisque ce virus peut se transmettre:

- par contact,

- par les sécrétions (salive par exemple),

- par les excréments (via le manque d'hygiène tel que le strict lavage des mains ou des WC non désinfectés).

- par le souffle, les éternuements.



21. IXE le 27/03/2020 13:06

TOUS les petits cambrioleurs sont maintenant informés n'importe quel lieu peut être contaminé.

Restez chez vous, c'est là que vous serez encore le mieux.

22. Pascale le 27/03/2020 13:16

@Hanaa: pas seulement! C'est un virus, il suffit qu'il ait des miasmes et voila. Sur un objet contaminé le virus reste au moins 17 jours!!! Ils ont détecté des traces plusieurs jours après dans le bateau infecté.

En présence d'une personne contaminée dans un magasin, en plus de porter masque et gants et ne pas se toucher le visage... se laver les mains... une fois chez vous il faut laver ses vêtements à 60-70°C, désinfecté ses chaussures.... et prendre une douche (cheveux compris)! Tous les soignants le font!! Évitez pain, pâtisserie non emballés... tout ce qu'on ne peut pas laver ou cuire!

23. serge st andre le 27/03/2020 13:27

Bien jouer les boulets !!!

24. kraz le 27/03/2020 13:40

karma, un mot dont la plupart ne savent pas la signification, le karma c'est pas un retour de baton pour votre information. cherchez réellement le sens plutôt que répéter bêtement.

Et pour eux ils l'auront mérité, leurs familles les remercieront aussi :D qu'ils aient la forme sévère, ça leur fera réfléchir (ou pas).

25. YANA le 27/03/2020 13:50

5.Posté par Hanaa ! ;



Enfin! Un peu d'humour dans un titre "non racoleur" ! 😂

26. Rouloulou le 27/03/2020 13:55

Je comprends qu''ils soient à la recherche de pq à tous prix, ces grands producteurs de merde.



27. JE SUIS CHLOROQUINE le 27/03/2020 14:12

Vous avez omis de dire , Qu'en sortant . Ils ont récupérés les boites de CHLOROQUINES qui étaient dans la poubelle sous le bureau puisque le gouvernement a dit que cette substance est VENENEUSE depuis le 13 janvier 2020

28. Révolté ! le 27/03/2020 14:13

Hallucinant ! Quand je sors pour déplacement dérogatoire, je constate au moins 3 personnes sur 10 équipées de masques conformes, alors que les professionnels exposés se plaignent de pénurie. Aucun doute qu il existe un marché ou distributions parallèles avec les vols des voyous et aussi dans certains milieux professionnels. ex.: les 5000 masques volés au CHU sud . En enquêtant auprès du public en possession de ces masques, la justice peut facilement remonter la filière et condamner les auteurs.

29. Doly Prane le 27/03/2020 14:14

Encore un cabinet médical cambriolé...

Mais au faite, que sont devenus les masques qui devaient arriver d’Afrique du Sud avec le vol Air Austral du 26 mars qui a rapatrié les réunionnais ??? 🤔

30. Alalila le 27/03/2020 14:29

On sait tous qui sont ces racailles ! Et dire que Sarko avait voulu les " karcherer ", mais on se rappelle des cris de vierge effarouchée des journalistes ( de gauche ) des politiciens ( de gauche ) des magistrats ( de gauche ) ... Trop tard !!!

31. Alalila le 27/03/2020 14:29

On sait tous qui sont ces racailles ! Et dire que Sarko avait voulu les " karcherer ", mais on se rappelle des cris de vierge effarouchée des journalistes ( de gauche ) des politiciens ( de gauche ) des magistrats ( de gauche ) ... Trop tard !!!

32. LCC le 27/03/2020 14:43

Il est vrai que la merde a besoin de PQ !

33. Modeste le 27/03/2020 14:46

et bien j'en suis ravi!

34. Graton le 27/03/2020 14:48

Ils sont tellement c.....qu'ils :

Ont pris les deux bidons de solution pour du rhum arrangé.

Ont pris le PQ pour des masques FFP2

Ont pas compris qu' un écran sans unité centrale ça marche moins bien.



Apparemment pour mettre en place la continuité de l intelligence y a encore du boulot.

Si jamais le covid traînait dans le cabinet, pour une fois ces imbéciles amèneront chez leur très responsable parents et famille une bonne surprise. De là à dire que ça ne serait que justice il n y a qu' un pas.

35. pouic le 27/03/2020 14:50

Ils ont vraiment volé du pq ? Sérieux ?!

36. Ti Tangue zilé zone le 27/03/2020 14:50

Bien fait ....!!!! Qu’ils crèvent ce sera un bienfait de ce virus un virus qui tuera des virus de la société

37. eric le 27/03/2020 14:51

HAAAAAAAAAA POST 5



Tu as tout compris au mode de contamination !!!!!



on est mal barré

38. Jimmy974 le 27/03/2020 16:16

sa choc personne que des gens qui on un soupcon de covid19 se rend chez leur medecin hors qu on a di d'appeler le 15 en cas de symptome vraiment je ne comprend rien enkor des gens irresponsable merci bkp

39. Lolo le 27/03/2020 16:17

J’espère qu’ils ne l’ont pas attrapé, car ce genre de connards risqueraient de le refiler délibérément aux autres. J’espère qu’ils se feront choper et prison. Quand-est ce qu’on remet les travaux forcés. Tu veux manger en zonzon, travaille.