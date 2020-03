Campagne de stérilisation 2020

Le 13/03/2020 | Par CIVIS

Les critères d’éligibilités pour une stérilisation gratuite (deux animaux maximum par foyer et par campagne) :



identifier son animal s’il ne l’est pas déjà (démarche à charge du propriétaire qui peut bénéficier d’un tarif préférentiel)

être non imposable

résider sur l’une des six communes de la CIVIS (Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Cilaos, Les Avirons)

une copie de votre pièce d’identité

votre dernier avis de non-imposition ou une déclaration stipulant la non-imposition à l’impôt sur le revenu (au sens strict du terme, soit sans crédit d’impôt ou défiscalisation)

un justificatif d’adresse de moins de 3 mois (facture d’eau ou d’électricité, attestation d’hébergement) ou une attestation de domiciliation chez un tiers et dans ce cas, fournir également la pièce d’identité et le justificatif d’adresse du « logeur »

La CIVIS poursuit sa campagne de stérilisation qui est désormais étalée sur toute l’année. Si vous êtes propriétaire d’un chien ou d’un chat, contactez l’un des vétérinaires du territoire de la CIVIS pour le faire stériliser.La stérilisation est une intervention chirurgicale courante, qui n’influe aucunement sur le caractère et les activités habituelles de votre animal. Pour en bénéficier gratuitement, vous devez répondre aux critères suivants.Les pièces à fournir :Les dossiers et demandes doivent être adressés directement auprès des vétérinaires affiliés GEVEC (Groupement d’Etude Vétérinaire sur l’Errance des Carnivores). Tous les vétérinaires du territoire CIVIS le sont et plus globalement la majorité des vétérinaires de l’île.