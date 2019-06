Campagne sucrière: Coup d'envoi fixé au 1er juillet

Le 22/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 291

Alors que la campagne sucrière devait débuter le 27 juin, les planteurs du Nord et de l'Est devraient pouvoir livrer leurs cannes dès le 1er juillet prochain.



La décision a été prise à l’usine de Bois-Rouge, lors de la Commission Mixte d’Usine, où une série de tests ont été réalisés. Après six mois d'arrêt, les machines de Bois Rouge ont en effet été remises en marche.



Pour cette campagne sucrière 2019, Tereos a investi près de 6 millions d’euros, afin d'éviter de revivre les multiples pannes de pannes de l'an passé.



Cette nouvelle campagne démarre dans un contexte assez tendu. Les planteurs attendent toujours leur aide compensatoire de l'Etat de 28 millions d'euros, sans laquelle l'avenir de la filière canne est fortement mise en péril.



Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a déclaré à l'Assemblée Nationale mercredi que cette aide est encore "en débat". Les planteurs sont donc inquiets du verdict, sans parler des récentes conditions climatiques qui risquent d'amoindrir la récolte 2019.