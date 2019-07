Campagne sucrière : Les feux d’une remorque cachés par une importante quantité de cannes

Le 19/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 557

Alors que la campagne sucrière bat son plein, les cachalots et remorques remplies de canne à sucre sont de plus en plus nombreux sur les routes de l’île. La police et la gendarmerie ont appelé les automobilistes à la prudence . Faut-il encore que les agriculteurs soient eux aussi sensibilisés.Cette photo prise par un internaute laisse voir une remorque pleine à craquer, et dont les feux arrière sont complètement cachés par la canne à sucre.Plaque d’immatriculation, clignotants, freins, ou warning, les automobilistes qui circulent derrière n’ont pas accès à ces informations primordiales sur la circulation de la remorque."Aucune sécurité" déplore l’internaute sur les réseaux sociaux. "Imaginez qu’il fasse encore nuit !" commente un autre.