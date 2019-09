Candidature aux municipales de Trois-Bassin

Le 25/09/2019 | Par Yveline Fain | Lu 93



Elue en 2014 sur une liste de rassemblement, j’occupe aujourd’hui la fonction d’adjointe au sein de la municipalité de Trois Bassins.



Pour remettre les choses dans leur contexte, je tiens à rappeler que j’ai été à l’initiative de ce rassemblement de 2014 avec le groupe ARC EN CIEL et que c’est sur la base d’un projet et des valeurs que nous avions accepté que la liste soit conduite par le maire actuel.

Le travail en équipe et l’intérêt porté à l’Être Humain devaient constituer la ligne directrice de nos actions et décisions. L’espoir que j’avais mis dans ce projet de rassemblement et qui devait mettre un terme à 6 années d’inertie, a malheureusement et rapidement laissé place à la désillusion.



Dès les premiers mois, des attitudes contraires aux règles que nous avions fixées préfiguraient les difficultés auxquelles nous allions être confrontées durant le mandat. Arrogance, individualisme, irrespect, mépris ont été autant de comportements que je ne peux tolérer dans une équipe, de surcroît, à ce niveau de responsabilité.



En lieu et place de concertation et de fédération, ont été entretenu la méfiance et la division.



Lorsque l’intérêt personnel se substitue à l’intérêt général, que le favoritisme est préféré à l’objectivité et l’efficacité des services communaux et qu’il est sans cesse fait mention de la souveraineté du maire, je dis que le « contrat » n’a pas été respecté et les engagements bafoués. De tels comportements n’honorent pas la démocratie et sont à l’opposé de mes valeurs et aspirations.

Cependant, forte de mes convictions et face aux attentes de la population, je n’ai pas baissé les bras.



J’irai jusqu’au bout de mon mandat malgré les entraves qui gênent mon action et le mieux vivre des familles.



J’entends donner un nouveau souffle à notre belle commune en impliquant tous les acteurs de la vie économique.



Je propose à notre population un modèle de développement et de gouvernance basé sur une véritable démocratie participative où chaque individu sera considéré et respecté et où le bien commun constituera une priorité.



J’invite à placer l’Être Humain au cœur de nos préoccupations



Je m’engage à restaurer la confiance.



Entreprendre un schéma directeur pour notre commune commence par le respect de ses habitants. Avoir une vision à long terme, c’est nécessaire. Se préoccuper de l’urgence quotidienne c’est primordial !



C’est la raison pour laquelle je suis candidate aux élections municipales de 2020 à Trois Bassins, accompagnée d’une équipe partageant mes convictions et mon idéal de société.



Yveline FAIN