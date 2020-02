Candidature de Thierry Robert aux municipales : Avis défavorable du rapporteur public

Le 11/02/2020 | Par Soe Hitchon - Amandine Dolphin | Lu 1158

Le mardi 28 janvier dernier, Thierry Robert avait rendez-vous au tribunal administratif afin d'obtenir la possibilité de se présenter aux élections municipales de 2020. L'audience avait été renvoyée à la demande de son avocat, en grève pour protester contre la réforme des retraites, et ce malgré une certaine urgence, la date limite de dépôt de candidature étant fixée au 27 février.Ce mardi 11 février, le rapporteur public a rejeté la requête de l'ancien député-maire de Saint-Leu. Le juge qui prononcera la décision finale a indiqué que le délibéré sera rendu "au plus vite"."Le préfet ne peut pas légalement annuler une candidature qui n'a pas encore été déposée", a fait valoir comme argument l'avocat de Thierry Robert, Me Mathieu Croizet.De son côté Thierry Robert n'a pas attendu la décision du tribunal administratif pour se positionner pour l'échéance électorale. Il a finalement annoncé le 29 janvier qu'il ne serait pas candidat aux prochaines municipales et qu'il soutiendrait la liste de Sylvie Comorassamy.