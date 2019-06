Cap Création : Créer "son propre emploi" pour être "l’acteur de son entreprise"

Le 12/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 91

Ce mardi 11 juin, à l’Hotel de Région a eu lieu le lancement officiel de Cap Création par Le Président de Région Didier Robert, accompagné par les différents opérateurs (CMAR, CCIR, ADIE, CREASOL, AD2R, Initiative Réunion, France Active Réunion, Coop-Union) intervenant sur le projet aux 4 coins de l’île.

Après avoir récupéré les compétences de l’accompagnement à la Création/Reprise d’Entreprise par la Loi NOTRe du 7 Aout 2015, La Région Réunion et les partenaires économiques ont conçu un nouvel outil pour permettre l’accès à l’entrepreneuriat au public éloigné de l’emploi, nommé Cap Création.CAP CREATION C’EST un dispositif de proximité pour l’Entreprise Réunionnaise et l’Emploi destiné aux :« Demandeurs d’emploi »« Femmes voulant se lancer dans l’entrepreneuriat »« Potentiels entrepreneurs des Hauts de La Réunion »« Monde de l’Entreprise Sociale et Solidaire »Ce dispositif propose UNE OFFRE SOUPLE ET ACCESSIBLE DE SERVICE POUR L’ENTREPRISE A DIFFÉRENTS TYPES D’AVANCEMENTEN AMONT DU PROJET :→ Aide à la structuration du projet→ Vérification de la capacité du futur chef d’entreprise à mettre en œuvre son projet d’un point de vue technique, humain, financier.→ Évaluation de la faisabilité et de la viabilité économique du projet→ Élaboration des outils de prévisions financières→ Aide à la réalisation du business plan→ Recherche de financements→ Mise en relation avec les financeursEN PHASE POST-IMMATRICULATION OU DÉMARRAGE D’ACTIVITÉ :Élaboration et mise en place d’une organisation administrative, d’une stratégie commerciale, d’outils de gestion et de tableaux de bordAccompagnement dans l’analyse des résultats obtenus permettant au chef d’entreprise⇒ Pour avoir une meilleure visibilité,⇒ Pour anticiper ou détecter les éventuelles difficultés,⇒ Pour se projeter et déterminer les axes de progrès pour consolider l’entreprisePerturbé par les mouvements sociaux de la fin d’année 2018, le dispositif n’a pas encore pris son essor mais des chiffres encourageants peuvent témoigner la nécessité de ce dispositif régional pour le tissu économique local.129 69€ de Prêts à Taux Zéro (PTZ) Cap Création :1 146 638 € de Prêts bancaires :298 304 € d’autres financements259 Personnes sensibilisées236 Nombre de personnes accueillies et orientées164 personnes accompagnées vers la création/reprise66 créations/reprises d’entrepriseDes actions au courant de l’année seront menées par les différents opérateurs pour faire connaitre et ouvrir le dispositif aux personnes éloignées de l’emploi et de la création. La première action se tiendra le lundi 17 Juin à la CCIR avec "La Journée de l’Entrepreneuriat au Féminin".