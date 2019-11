Cap Lahoussaye rouvert: 5 tonnes de roches évacuées

Le 27/11/2019 | Par N.P | Lu 348

Après l'éboulis survenu hier soir, qui a provoqué un accident de scooter sans gravité, la route longeant la falaise était fermée. Les équipes du CRGT ont travaillé toute la journée à purger la falaise. Une tonne et demie de roche était tombée sur la chaussée hier soir, mais 3 à 4 tonnes supplémentaires ont chuté du fait des travaux de purge.



Actuellement, des travaux de sécurisation de la falaise sont en cours, sans entraver la circulation des véhicules. Cependant, comme prévu, la circulation sera interdire demain de 8h30 à 16h, ce jusqu'à vendredi prochain, "afin d’assurer les travaux d’entretien des ouvrages dynamiques le long de la falaise du Cap Lahoussaye, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot de 8h30 à 16h du jeudi 28 novembre au vendredi 6 décembre."



Une déviation sera mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10 Route du Théâtre.



Pour les usagers interdits de circuler sur la Route des Tamarins (piétons, cycles et cyclomoteurs), la circulation sera possible au niveau du chantier par un aménagement sécurisé.