Capture de requins juvéniles: OPR récompense les pêcheurs amateurs

Le 07/01/2020

Désormais, les pêcheurs amateurs attrapant des requins juvéniles vont être récompensés avec des bons d'achat dans des magasins de pêche.



Cette idée est à l'initiative de OPR. L'association souhaite soutenir une réduction du risque requin grâce à la pêche traditionnelle, qui plus est gratuite, en complément de la pêche officielle. Océan Prévention Réunion a été créée dans le but de pouvoir apporter une réponse rapide à la situation dramatique que connaît actuellement la zone.



Si OPR a pris cette décision, c'est notamment suite au constat d'une explosion des captures des juvéniles requins-bouledogue. "Pas moins de 7 en l'espace de 8 jours", précise l'association.



Un échantillon du requin juvénile est prélevé et remis à l'Université de La Réunion, dans le cadre du programme de connaissance génétique sur les requins intitulé "Eurraica". Le squale peut ensuite être cuisiné et dégusté en carri.