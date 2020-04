Car Jaune - plan de continuité des services

Car Jaune : Afin de répondre au mieux à la demande des voyageurs pour leurs déplacements de première nécessité, de nouveaux ajustements horaires sont mis en place régulièrement sur le réseau.Tenez-vous informer et connectez-vous sur : Carjaune.re 20 voyageurs sur les grands véhicules15 voyageurs sur les véhicules Z’éclairSuite au renforcement des mesures de confinement, les horaires des lignes seront ajustés (horaires à retrouver dans Info Trafic et Fiches Lignes) ainsi que les horaires d’ouverture des Points Info/Vente (horaires à retrouver dans Info Trafic et Points de Ventes).Nous encourageons toute personne, afin de se protéger, à respecter les « gestes barrières ».Dans ce cadre, pour permettre à notre personnel d’assurer la pérennité de leur mission de service public, la vente de tickets à bord des véhicules est suspendue de manière provisoire. Nous invitons donc les voyageurs à :Télécharger l’application M-Ticket Car Jaune pour acheter des M-Tickets avec leur smartphone ;Recharger leur carte yPass sur la E-Boutique accessible via le site internet carjaune.re ou l’application Car Jaune ;Se rendre aux points Info/Vente du réseau.Il est rappelé que les transports en commun sont susceptibles de faire l’objet de contrôle par les forces de l’ordre, les clients auront alors à justifier de la nécessité de leur déplacement (Attestation disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur).Conformément au décret ministériel, la montée des voyageurs se fait désormais par les portes arrière du véhicule. La vente de tickets à bord des véhicules étant suspendue, nous invitons les voyageurs à acheter leur titre de transport :Avec l’application M-Ticket Car JauneSur la E-Boutique muni de leur carte yPass via le site internet carjaune.re ou l’application Car Jaune ;Aux points Info/Vente du réseau (Toutes les informations sur notre site internet www.carjaune.re ).L’intensification des mesures de nettoyage se poursuit avec la désinfection quotidienne de l’ensemble des véhicules.Les équipes du réseau Car Jaune restent mobilisées pour accompagner et informer les voyageurs au fur et à mesure de l’évolution de la situation.Numéro d’information :Car Jaune : 0262 81 82 83