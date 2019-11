Carburants : + 1 ct pour le sans-plomb, -1 ct pour le gazole en décembre

Le 29/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 280

La préfecture communique ce vendredi le prix maximum de vente des hydrocarbures à compter du 1er décembre. Le sans-plomb augmente de 1 centime à 1,48 €/litre. Le gazole passe de 1,14/litre à 1,13, soit une baisse de 1 centime. La bouteille de gaz est quant à elle en hausse de 9 centimes, elle passe de 17,01 à 17,10 € euros.



- Pour le sans plomb



Le prix public est en hausse à 1,48 €/litre (+ 1ct). Cette évolution s’explique essentiellement par la hausse de la cotation.



- Pour le gazole



Le prix de vente est en baisse à 1,13 €/litre (- 1ct). Comme pour le SSP, le fret est en baisse et la parité s’apprécie.



- Pour le gaz



Le prix final de la bouteille est en hausse à 17,10 €. Cette évolution s’explique par la hausse des cotations mensuelles (+2,31 % en cumulé). Elle est contredite en partie par l’évolution de la parité Euro/Dollar qui contribue à baisser le prix final (- 2 cts). Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs.



En conséquence les prix des produits pétroliers et gaziers de La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er décembre 2019 :