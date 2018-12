Carburants : -10cts sur le sans plomb et -15cts sur le gazole

La préfecture vient de fixer le prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à compter du 1er Janvier 2019. Une baisse généralisée est constatée sur l'essence et la bouteille de gaz.

Le sans plomb

La baisse de la cotation (- 14,6 %) se cumule avec la baisse de la fiscalité et la baisse du fret et n’est pas influencée par la stabilité de la parité euro/dollar. En définitive, le prix CAF est en baisse de - 13,85 %. Le prix public diminue de 10 cts à 1,33 €/litre.



Le gazole

La baisse de la cotation moyenne du gazole est plus importante que celle du SSP (- 16,8 %). Comme pour le SSP, le fret est en baisse, la fiscalité également et la parité reste stable. La conjonction de ces paramètres induit une baisse du prix CAF de - 16,43 %.

Le prix de vente se fixe à 1,06 €/litre (- 15 cts).



Le gaz

La cotation mensuelle (issue de la pondération) est en baisse de 20,61 %. Elle impacte le prix de la bouteille à la baisse à hauteur de - 117 cts environ. L’euro reste stable de son coté, et n’influence pas le prix de la bouteille. Le contrat de fret est inchangé. Le prix final de la bouteille s’établit en baisse à 16,25 € contre 17,42 € le mois précédent (-117 cts).