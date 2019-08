Carrière Patelin: Fin de l'enquête publique, l'avis du commissaire attendu dans un mois

Le 22/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 107

L’enquête publique sur l’exploitation de la carrière de Saint-André a démarré le lundi 22 juillet et s'est achevée ce jeudi 22 août. L’objectif de cette démarche de l’État était de récolter les avis des habitants des environs. Les sujets abordés par cette enquête concernaient la demande d’autorisation de l’exploitation d’une carrière, l’installation de traitement de matériaux, une station de transit de matériaux et un stockage de déchets inertes au Chemin Patelin.



Les réactions des édiles et des riverains de Saint-André et Bras-Panon ne se sont pas fait attendre. En effet, Daniel Gonthier, maire de Bras-Panon, s'est déjà prononcé contre ce projet mettant en avant la menace sur la qualité de vie des riverains. De leur côté, les riverains, qui sont farouchement opposés au projet, ont constitué un collectif et fait signer des pétitions afin de se faire entendre.



Ce projet de carrière porté par l'entreprise Préfabloc Agrégats, dont la durée d'exploitation prévue est de 25 ans, a de quoi laisser perplexes les principaux concernés. En effet, entre le passage incessant des camions et la poussière qui va devenir omniprésente, quid de la qualité de vie, mais surtout de l'impact sur la santé des riverains ?



La mairie de Saint-André devrait rendre son avis lors du conseil municipal du 30 octobre prochain alors que le conseil départemental s'est déjà prononcé contre ce projet.



L'enquête se terminant aujourd'hui, l'avis du commissaire enquêteur sera quant à lui rendu dans un mois.