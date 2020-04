Carrière de Bois Blanc: Le PCR réagit à la décision du Conseil d'Etat

Le 16/04/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 102



Pour la section communiste de Saint-Leu, Simone Yée-Chong-Tchi-Kan

Il n’y aura pas de carrière à Bois Blanc. Le Conseil d’Etat ayant rejeté, le 7 avril 2020, le pourvoi formé conjointement par le Ministre de l’Agriculture, le Conseil Régional de La Réunion et un groupement d’entreprises. Après le Covid-19, le quartier vient d’échapper à une crise sanitaire prévisible : pollutions sonores des explosions et des minages, poussières d’extractions et d’entreposages, un carrousel de 600 camions par jour…C’est une grande victoire pour le cadre de vie et la santé de la population locale. C’est une grande victoire pour l’environnement. Et c’est une grande victoire pour les Réunionnais, citoyens, militants et politiques responsables.Cette victoire est également une sanction. La sanction d’une politique inconséquente. La sanction de choix irresponsables pour la NRL. Comment qualifier autrement la décision d’exécuter la commande d’un chantier de plusieurs milliards d’Euros, sans aucune visibilité sur l’approvisionnement en matériaux, sans étude technique contradictoire, sans audit financière indépendante, sans étude d’impact environnementale sérieuse ?Cette victoire sanctionne enfin les soutiens de tout bord du président de Région. Ceux qui ont approuvé le budget 2020 de la Région et qui viendront se plaindre de la crise économique. Ceux qui ont abandonné leur dignité pour un rond-point. Ceux qui ont perdu ce qui leur restait d’honneur en mendiant quelque mandat et indemnités qui vont avec...