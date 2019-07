Casanova Agamemnon retrouve la liberté après 49 ans en prison

Le 01/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2021

Le plus ancien détenu de France quitte la prison du Port ce lundi. Après 48 ans passés derrière les barreaux, Casanova Agamemnon retrouve une liberté sous condition : il doit encore porter un bracelet électronique pendant un an et a l’obligation d’habiter chez son épouse Nadège. Leur union avait été officialisée il y a deux ans, lors d’un mariage organisé en prison.



Le sexagénaire avait été condamné à une peine de prison à perpétuité suite au meurtre de son patron en 1970, puis de son frère durant une première libération conditionnelle dans les années 80.