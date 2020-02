Cassé de la Rivière de l'Est: Un pan entier de la falaise s'est effondré

Le 08/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 355

Ce vendredi, en retour d'une opération de secours, les secouristes du PGHM ont survolé le Cassé de la rivière de l'Est et constaté un éboulis important à la fin du sentier.



Un pan entier de falaise s'est décroché emportant les gardes corps en bois au niveau du point de vue. L'abri installé à environ 25 mètres du bord du cassé se situe désormais en bordure de falaise.



L'accès à l'abri a été interdit. "Les secouristes ont également constaté d'importantes fissures dans le sol, un important éboulement est à prévoir rapidement dans le secteur", précise la gendarmerie, qui appelle à la plus grande prudence dans cette zone et insiste sur l'importance de respecter les interdictions d'accès.