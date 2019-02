Cassie Deborah : la passionnée de musique

Le 19/02/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 103

Une très jolie métisse de père italien et de mère mauricienne débordant d'énergie: c'est Cassie Deborah ! Née à Paris, la belle est aujourd'hui heureuse et vit dans le sud de La Réunion à Saint-Pierre et se consacre à la musique avec passion.

Photos: Junior