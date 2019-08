Ce week-end, c’est la fête dans les villages !

Il y aura de l’ambiance ce samedi 10 août dans le quartier de Sans Souci ! Ce village des hauts de Saint-Paul souhaite célébrer le vivre ensemble et transmettre nos traditions dans le but de préserver son âme de village créole.À l’occasion, plusieurs animations sont prévues sur le plateau noir dès 9h ce samedi 10 août. Au programme des festivités : balades en charrette bœuf toute la journée, exposition d’objets lontan, atelier de tressage… Bref, il y en aura pour tous les goûts !Retrouvez plus de détails concernant cette journée en cliquant sur ce lien



Le lendemain, dimanche 11 août, c’est à Villèle que tout se passe ! À l’initiative du sporting Club de Villèle et de la commune de Saint-Paul, une journée récréative est organisée au stade Maurice Blucker à partir de 9h. Elle a pour but de récolter des fonds qui aideront à financer le voyage des U11 pour une rencontre sportive à l’île Maurice.Au programme de cette manifestation : de la pêche à la ligne pour les marmailles, un spectacle de moringue à partir de 15h, des structures gonflables et un tournoi de football U11 de 9h30 à 12h. Il y aura également de l’animation avec des concerts ! Les artistes Indiren M-V & et ses amis, DJ Alpha, Joel & Claudia Lamonge du groupe mars tou sel et Abdoul seront présents !Retrouvez plus de détails concernant cette journée en cliquant sur ce lien