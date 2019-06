Ce week-end sera festif à Saint-Paul !

Le 20/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 45

À partir de vendredi 21 juin, venez profiter d’un week-end riche en festivités avec notamment de nombreuses animations pour la Fête de la Musique à la médiathèque Leconte de Lisle et à la médiathèque Michel Adelaïde de Saint-Gilles-les-Hauts.Vous pouvez également vous attarder aux mini Volleyades de l’Ouest de 8h à 14h50 qui se déroule au complexe sportif des Caramboles à La Plaine Saint-Paul.Autre ambiance à partir de 14h en plein coeur de Saint-Gilles-les-Bains lors du Grand Boucan. Jusqu’à minuit, profitez des animations de rue et du spectacle !Pour les amoureux de la nature, la ville de Saint-Paul, propose à travers le service patrimoine culturel, une visite guidée du Moulin à Eau à l’occasion de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins. Vous avez l’embarras du choix!Au programme de ce samedi 22 juin 2019 à Saint-Paul ; plusieurs animations pour la Fête de la Musique, avec entre autres, une scène ouverte aux musiciens et aux artistes amateurs, un plateau artistique au case de la Ravine Daniel, un plateau sportif de Villèle et un plateau noir du petit théâtre de Bernica.La musique résonnera aussi à Laperrière dans le Case du quartier le samedi 22 juin 2019. Rendez-vous à partir de 16 heures pour un podium libre. Il s’agit d’une manifestation organisée par l’association du secteur Réunir pour réussir.Place à la culture avec une visite guidée du Moulin à Eau lors de la 22ème édition de la journée du patrimoine de Pays et des Moulins. À l’occasion de cette journée, le guide conférencier de Saint-Paul et l’éco-garde animateur de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul vous proposent un nouveau regard sur le site du Moulin à Eau, lieu de rencontre entre la nature et l’homme. La visite aura lieu de 9h30 à 11h, puis de 13h30 à 15h.Plus de renseignements : 02 62 34 49 20 ou patrimoine.culturel@mairie- saintpaul.fr Ce dimanche 23 juin, n’oubliez pas qu’il y a le Grand Boucan à Saint-Gilles-les-Bains ! Cette année, le plus grand carnaval de La Réunion se déroulera, pour son 23ème anniversaire, à 14h à Saint-Gilles-les-Bains.Placée sous le thème des “Mythes et des légendes 2.0”, cette manifestation qui rassemble chaque année de plus en plus de monde et un grand nombre de partenaires (dont la ville de Saint-Paul), promet un défilé haut en couleurs, avec des temps forts intenses.Par ailleurs, une journée olympique sera organisée en partenariat avec la Fête du sport sur le site de Plateau Caillou à Saint-Paul. Le Bicross club Oméga et la Ville de Saint-Paul sont heureux de vous inviter à participer à une initiation au BMX-pumptrack dès 9h et ce jusqu’à 16h. Au programme : prêts de vélos de type BMX et de casques, gants, conseils donnés par des éducateurs, partage des expériences avec des pilotes expérimentés, démonstrations. En avant !