Le 11/01/2019 | Par Alain Nivet, Bellepierre | Lu 92

Brève d’Académie.



Il est envisagé, comme vous le savez, de commencer les cours dans le second degré à 9h 00 à la rentrée prochaine.

Cette disposition existe (à mon souvenir) en métropole dans le 1er degré, pour obéir aux rythmes biologiques des jeunes enfants, et à la saison d’hiver dont l’ensoleillement est tardif.



Aujourd’hui, nos chérubins et chers ados veulent faire la grasse matinée et rentrer au collège ou au lycée à à 9h 00 sous le prétexte qu’en dessous d’une certaine heure, ils ne sont pas "opérationnels". Entendez par là "performants". Et ce, avec l’accord attendri des parents !



Et si ces ados passaient moins de temps, le soir, devant leur écran , et jusqu’à à des heures indues ? Et si les parents montraient un peu d’autorité afin que leurs gamins DORMENT à des heures raisonnables pour être réceptifs aux cours ?

Cela s’appelle l’Education , et l’acceptation de l’effort !