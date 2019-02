Centre Hospitalier Ouest Réunion: Un déménagement minutieusement planifié

Le 25/02/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 415

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) ouvrira ses portes le 6 mars prochain. Si le matériel neuf est déjà en place, se pose la problématique des patients médicalisés mais surtout du service des urgences. Pour ce faire, un planning minuté a été mis en place.

Si de nombreux équipements sont neufs et déjà en place comme le laboratoire, la pharmacie, la stérilisation, le bloc opératoire ou encore le service d'imagerie, le reste des équipements lourds sont armés en amont. Afin d'être entièrement opérationnels avant l'arrivée des premiers patients, les systèmes informatiques sont également en place, tout comme la cuisine, l'hygiène, le linge ou encore et la gestion des déchets.



Le transfert des activités programmées et les procédures d'urgence se feront du 28 février au 10 mars, le 11 mars étant la date à laquelle les consultations externes reprendront au CHOR. Pour ce faire, aucune intervention non urgente ne sera réalisée au CGHM-CHOR durant cette période. Il est également prévu de mettre en place une procédure dite "black out" ou de fonctionnement dégradé permettant à un hôpital de fonctionner dans des conditions difficiles. Cela permettra par exemple de réorienter les patients dans d'autres établissement afin de limiter considérablement le nombre de transferts de patients le jour J. À ce jour, l'estimation est de 110 patients à transférer en 36 heures de 8 à 20h sur la base de 2 patients par heure.



Au centre de toutes les attentions, pour assurer le transfert, le service des urgences procédera à une fermeture pendant la période "creuse" de la nuit avec un déroutement des patients vers le nord et le sud dans la nuit du 5 au 6 mars. Les urgences du CHOR seront rouvertes et opérationnelles à 2h du matin le 6 mars. Au final, le 6 mars à 20h, il n'y aura plus aucun patient au Centre Hospitalier Gabriel Martin actant ainsi la fermeture de l'établissement.