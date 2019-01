Cérémonie d'investiture d'Andry Rajoelina: Sarkozy représentera Macron

Le 18/01/2019 | Par B.A | Lu 1167

La cérémonie d'investiture du président élu de Madagascar Andry Rajoelina se déroulera ce samedi 19 janvier, au stade de Mahamasina. Celui qui fut président de la République de Madagascar après un putsch en 2009, avait été écarté des élections de 2013, dites "de sortie de crise".Après une campagne présidentielle marquée par une débauche de moyens financiers de provenance incertaine, l'ancien putschiste prêtera serment ce samedi.La cérémonie se déroulera sous haute protection, le souvenir de l'attentat commis le jour de l'investiture de Hery Rajaonarimampianina en 2014 est encore vif. Des fouilles au corps sont prévues à l'entrée du stade, même pour les invités.Six chefs d'Etat africains feront le déplacement : il s'agit du président de la République de Guinée, de la Zambie, de la Namibie, du Ghana, de l’Union des Comores et d'Ethiopie. Seront présents également ce samedi à Mahamasina et au Palais d’Iavoloha les représentants des partenaires commerciaux de Madagascar. La Chine et la Russie envoient des émissaires de haut vol, ayant de gros intérêts financiers et géopolitiques sur la Grande Ile.Les voisins de Madagascar dans la zone océan Indien seront aussi représentés à cette cérémonie d'investiture : le Vice-président de la République des Seychelles, le Premier ministre adjoint mauricien. Représentant la Région Réunion, Didier Robert sera présent lors de la cérémonie. Il retrouvera sur place le secrétaire d'Etat près du ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères Jean-Baptiste Lemoyne, accompagné de Nicolas Sarkozy qui représentera le président de la République française Emmanuel Macron. Ce fut déjà le cas lors de l'investiture de la présidente de la Géorgie.Cette cérémonie est une reconnaissance internationale de la légitimité démocratique de l'ancien putschiste nouvellement réélu. La Grande Ile est riche en minerais, en pétrole, en gaz de schiste, et suscite la convoitise de nombreuses grandes puissances, au premier rang desquels les Etats-Unis et la Chine, qui en a fait une des étapes de sa "route de la soie".