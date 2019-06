Ces Réunionnais qui jouent pour l'équipe nationale de Madagascar

Le 23/06/2019 | Par L.Grondin - S.Irlepenne | Lu 1693

L'entrée en lice de l'équipe de football de Madagascar a une saveur particulière du côté de La Réunion. Pas moins de 7 joueurs d'origine réunionnaise composent la sélection des "Barea".

Ils sont sept. Sept footballeurs réunionnais à avoir pris place au stade d'Alexandrie en Egypte ce samedi soir. C'est dans ce pays que se joue depuis vendredi la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football 2019.



Ces sept joueurs, dans une sélection qui en compte 23, ont choisi de rejoindre la sélection malgache ces derniers mois. Un choix qui peut surprendre le public mais pas les joueurs concernés, pas appelés par le sélectionneur français. Cette compétition africaine leur donne donc l'occasion de jouer pour la première un tournoi de niveau international.



Le plus connu de la délégation est sans conteste le défenseur de Lyon Jérémy Morel. Le professionnel de Ligue 1, 34 ans, n'a jamais été appelé chez les Bleus. Comme l'ensemble de ses coéquipiers réunionnais, il a pu faire valoir son origine partiellement malgache pour pouvoir prétendre à une sélection dans l'équipe nationale.



"'Coach, vous êtes bientôt qualifiés, je ne veux pas prendre la place de qui que ce soit, mais sachez que je suis d'origine malgache. Je serais très fier de porter le maillot de Madagascar'. Ça tombait bien puisque je cherchais justement un défenseur de métier, pouvant compléter le groupe", a avoué Nicolas Dupuis, le sélectionneur de Madagascar, dans l’émission Midi Ma’nifik, en parlant du coup de fil de Jérémy Morel en 2018. Le deal était conclu, le père de Jérémy Morel étant né à Madagascar, sa sélection n'a été qu'une question de formalité administrative.



Le "petit poucet" dans la cour des grands



A ses côtés, des joueurs avec des parcours sensiblement similaires, avec des origines malgaches parfois plus lointaines pour certains, mais la même ferveur de pouvoir représenter la Grande Ile dans sa première CAN.



On retrouve donc dans les rangs des Bareas - le surnom de l'équipe malgache - des joueurs comme Thomas Fontaine (défenseur du Stade de Reims), William Gros (attaquant de l'US Vitré), Romain Métanire (défenseur du Minesota United), Marco Ilaimaharitra (milieu du Sporting de Charleroi en Belgique), Jérôme Mombris (ailier gauche de Grenoble Foot 38), Melvin Adrien (gardien de but du SC Amiens) et Rayan Raveloson (milieu de Troyes).



L'équipe de Madagascar, 107ème au classement FIFA et donc qualifiée de "petit poucet de la compétition" par la presse du pays, affrontaient donc la Guinée ce samedi, avant de, pourquoi pas, obtenir leur qualification pour la phase finale face au Burundi jeudi et le Nigéria dimanche 30 juin. La CAN se joue jusqu'au 19 juillet.