Ces femmes candidates : Nathalie Bassire au Tampon

Le 03/03/2020 | Par Gilette Aho | Lu 105

Présentation du Tampon :



- 27 écoles maternelles,

- 32 écoles primaires,

- 6 collèges,

- 7 lycées,



La population est passée de 24 000 habitants dans les années 60 à 78 000 habitants en 2018.



Les maires successifs depuis 1945 : Edgar Avril – Roger Bénard – Paul Badré – Didier Robert – Paulet Payet. Maire actuel André Thien Ah Koon.



Une dette de 1 125 Euros par habitants (chiffres de 2018 JDN)



À travers sa voix, la femme paraît énergique et elle l’est… lorsqu’on pose un regard sur son parcours… et quel parcours ! Nathalie Bassire est issue d’une famille du sud de l’île, ses études l’entraînent à devenir professeur des écoles. Affectée à Trois Mares, elle découvre la vie du quartier à travers les élèves et leurs parents « d’emblée, je me suis impliquée dans la dynamique associative, j’aimais beaucoup (et encore) être à l’écoute sur le terrain, et ce afin de mieux faire avancer la chose publique » affirme-t-elle.C’est en 2007 qu’elle est repérée par un Tamponnais de renom : Didier Robert, qui l’encourage à se joindre aux élections départementales et à celles des municipales en 2008 « je n’étais pas du tout destinée à ce milieu, j’avais beaucoup de méfiance envers les politiques, seules les valeurs que mes parents m’avaient transmises étaient mon moteur » affirme-t-elle. Depuis, elle s’est révélée aux Réunionnais « j’ai découvert combien la volonté politique pouvait faire avancer les choses, apporter un mieux-être à la population : aux demandeurs d’emploi, aux associations, aux artisans, aux entreprises : ma volonté politique intérieure se poursuit en parallèle de mes valeurs reçues par ma famille ».Très vite, Nathalie Bassire se voit confier par les électeurs trois mandats : celui de conseillère municipale et départementale depuis 2008, et conseillère régionale toujours dans le sillon de Didier Robert.C’est en 2017 qu’elle décide de se lancer dans la course à la députation. « J’ai rencontré plusieurs centaines de citoyens de la Rivière Saint-Louis en passant par Cilaos, le Tampon et l’Entre-deux. Le terrain, les dialogues sont les meilleurs moments d’une campagne ». Avec 19 652 voix, elle devient députée et s’installe à l’Assemblée nationale le temps d’une mandature au sein de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.En 2020, Nathalie Bassire ambitionne de devenir maire du Tampon « de ma permanence depuis mon élection en 2008, je ne cesse de recevoir les citoyens : cette proximité m’a permis de découvrir les manquements au Tampon, de ces manquements, j’ai pu construire avec une équipe de passionnés l’axe primordial de la campagne : l’attention réelle portée aux sollicitations des Tamponnais : c’est en les écoutant que nous pourrons les accompagner, être réactif vis-à-vis des familles en difficultés pour qu’elles reprennent espoir ».Nathalie Bassire reste persuadée que « c’est par la politique que je mène que je reçois la reconnaissance des électeurs et non parce que je suis une femme parallèlement, j’entends aussi que ces mêmes électeurs souhaitent une meilleure visibilité des femmes dans le domaine public. Notre sensibilité est plus concrète que celle des hommes ».La candidate tamponnaise reste optimiste : «les électeurs sont conscients sur le terrain qu’après plusieurs décennies au pouvoir l’actuel maire doit tourner la page. Face à la nouvelle génération, aux nouvelles technologies les Tamponnais souhaitent se tourner vers l’avenir et je serais là pour les accompagner…conclut Nathalie Bassire.Face à six candidats, trois femmes, trois hommes, l’énergie de la députée soufflera-t-elle au soir du premier tour ? Rendez-vous dimanche 15 mars à partir de 18H.