Ces femmes candidates : Sabrina Ramin à St-Benoît

Le 06/03/2020 | Par Gilette Aho | Lu 133

Présentation de Saint Benoit :



- 18 écoles maternelles,



- 18 écoles primaires,



- 5 collèges,



- 6 lycées,



La population est passée de 16 700 habitants dans les années 60 à 37 700 habitants en 2017.



Les maires successifs depuis 1945 : Alexis Champierre De Villeneuve, Léopold Ycare, David Moreau, André Ducheman, Philippe Leconstant, Bertho Audifax. Maire actuel : Jean Claude Fruteau



Une dette de 1 157 Euros par habitants (chiffre de 2018 JDN)



« Je suis prête pour relever ce défi, j’ai acquis bon nombre d’expériences dans le domaine de la vie publique et c’est une bonne raison pour être tête de liste à Saint-Benoît ». Sabrina Ramin est bien déterminée à s’installer dans le siège de la mairie de Saint-Benoît. Elle affirme « qu’à l’âge de 23 ans, j’étais la plus jeune conseillère municipale dans l’équipe de Bertho Audifax maire de la ville de 2001 à 2008 ».Depuis, elle n’a eu de cesse de s’activer au sein des différentes échéances électorales : « en 2014, j’ai eu l’occasion de mener ma propre liste aux municipales ». Avec 13% des voix à la sortie des urnes elle siège au conseil municipal de Saint Benoit. L’année suivante, elle remporte le canton de Saint Benoit 1 au cours de l’élection départementale aux côtés de Marco Boyer (maire de la Plaine des Palmistes). Elle devient conseillère départementale et siège à la Commission d’Appel d’Offres et de la Délégation de Service Public et celle de l’Insertion au sein de l’instance du département.Sur les chemins de son secteur de prédilection à Beaufonds, elle mène sa campagne et se positionne tel un relais entre la population et les institutions « la proximité avec les citoyens est primordiale, ils ont besoin d’être écoutés » avance-t-elle. La Bénédictine est à la tête d’une équipe qu’elle dit « compétente afin de proposer un programme adapté aux besoins des familles, des artisans, du monde associatif, culturel, sportif tout en prenant en considération l’état financier de notre commune ». L’amélioration du sort des personnes âgées, la réhabilitation des routes, des établissements scolaires, la future caserne des pompiers la candidate de l’Est ne compte plus les dossiers qu’elle connaît sur le bout des doigts.En décembre dernier, en tant qu’élue de l’opposition elle a rédigé une lettre au préfet demandant le placement de Saint Benoit sous tutelle « il faut arrêter les dépenses excessives à la mairie » prévient-elle. Pour l’instant elle n’a pas eu de retour.Sabrina Ramin reconnaît que cela fait aussi partie d’une campagne électorale qui est : « un véritable parcours du combattant » mais elle persiste « je formule le souhait que la femme réunionnaise s’investisse pleinement dans la vie publique, d’ailleurs, je félicite les Possessionnais d’avoir mis à la tête de leur ville une jeune femme très attachée à ses valeurs et ses opinions ». L’élue bénédictine poursuit « les mentalités sont en train de changer et avec notre équipe nous avons une belle ambition pour notre ville » conclut-elle.À Saint-Benoît (et Sainte-Anne) face à Sabrina Ramin, douze autres candidats hommes se partageront les voix des 26 000 électeurs. Ces derniers seront-ils sensibles à son expérience et sa persévérance ? Une chose est certaine : elle compte sur les bénédictins pour faire d’elle, la première femme élue maire à Saint-Benoît. On le saura prochainement.