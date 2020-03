Ces femmes candidates : Valérie Auber au Port

Le 02/03/2020 | Par Gilette Aho | Lu 55

Présentation du Port :

- 15 écoles maternelles,

- 14 écoles primaires,

- 4 collèges,

- 4 lycées,



La population est passée de 14 000 habitants dans les années 60 à 34 000 habitants en 2017.



Les maires successifs depuis 1945 : Léon de Lepervanche, Paul Appolinaire Grondin, André Gonthier, Paul Vergès, Jean Yves Langenier. Maire actuel : Olivier Hoareau



Une dette de 1 255 Euros par habitants (chiffre de 2018 JDN)

Si le son de la voix de Valérie Auber semble gracile, sa détermination ne l’est pas : "j’ai été élevée dans l’ambiance électorale, je milite depuis que je suis née, j’ai suivi les différents combats menés auparavant par ma mère, une militante reconnue au Port" déclare-t-elle.Le Port, bastion des communistes depuis que la ville a pris naissance et pourtant la famille Auber ne désarme pas « j’ai repris le flambeau que portait ma mère mon engagement, ma détermination ont mis en ballotage Pierre Vergès lors des cantonales en 2011 ! confie-t-elle fièrement…En 2014, Valérie Auber engrange plus de 10% des voix aux élections municipales et siège dans l’opposition lors du conseil "je n’ai jamais pratiqué la politique de la chaise vide, je suis présente à chaque réunion, je suis une opposante constructive" affirme-t-elle. "D’ailleurs, en face, ils n’arrivent même pas à s’entendre ! déclare-t-elle « la mentalité des électeurs d’ici a changé. Depuis 2013, je suis sur le terrain, j’ai installé ma permanence en ville et je peux vous assurer que je suis la seule candidate qui a su réunir sur notre liste des personnalités de tous horizons et tendances confondues".Fonctionnaire d’une collectivité territoriale et conseillère régionale sur la liste de Didier Robert où elle siège à la commission culture, sport et identité réunionnaise, Valérie Auber souhaite redonner au Port "une nouvelle dynamique culturelle, sociale et économique à ma ville natale. Il n’y a pas assez de femmes à la tête des communes" reconnait-elle. "Pourtant nous ne sommes pas plus, ni moins que les hommes mais je reconnais que ces dernier ont pris une place prépondérante en politique". Son regard sur Vanessa Miranville ? Je salue sa ténacité sa fermeté et sa patience. Elle a su s’engager et s’imposer ! Preuve qu’une femme peut mener à bien un véritable projet autour d’une ville.Avec près de 24 000 électeurs inscrits et entre les votants et les abstentionnistes et face à une femme et trois hommes candidats il sera nécessaire avec beaucoup d’audaces à Valérie Auber de séduire plusieurs dizaines de milliers d’électeurs. Répondront-ils présents lors des prochaines échéances électorales ? Probablement puisqu’ elle conclut : "j’ai mis l’humain au cœur de tous les projets, au cœur de toutes les actions, l’humain est au cœur de nos priorités… ".