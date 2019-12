Chaleur record: 34.7° au Baril et 29.6° à Cilaos mardi, de bonnes averses localement mercredi après-midi

Le 10/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 213

Les températures nocturnes restent douces: pas de couleur verte sur le graphique. Arome.MCIEL. METEO FRANCE.

Prévisions pour la nuit du 10 au 11 Décembre



➡️ Les averses cessent mais les nuages ne s'évacuent que lentement. En milieu de nuit le ciel est étoilé dans sa majorité avec le bel éclairage lunaire en prime.



🎏 Les brises sont bien installées.



🌊 La mer reste est belle à peu agitée. Quelques vagues persistent sur les côtes Sud avec la houle résiduelle.



🌡️ Les températures riment avec douceur générale.



Prévisions pour le mercredi 11 Décembre



➡️e soleil matinal s'affirme sans problème. Tout juste compose t-il avec des bancs de nuages élevés.Les thermomètres affichent promptement des valeurs élevées après 7heures.Dans le courant de la matinée des nuages bourgeonnent sur les pentes. Ils sont capables de lâcher déjà des averses à la mi-journée dans les hauts du Nord-Est et de l'Est.➡️le gris est menaçant dans l'intérieur avec des averses localement soutenues possibles vers Takamaka, les plaines, les hauts de Sainte Rose et la région du volcan.Les averses s'étendent aux hauteurs du Nord et celles du Sud et du Sud-Ouest.est faible en général. Des rafales sous les averses sont possibles.🌊 La mer est peu agitée mais passagèrement agitée en cas d'averse soutenue.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h32 le 11 --18h51 le11🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :