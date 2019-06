Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Réunion : Remise des Prix d'Excellence 2019

Le 06/06/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 196

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion a remis à ses "artisans qualité" titres et médailles mardi soir lors de la soirée de gala tenue à l'Akoya Hôtel à la Saline les Bains. 32 récompenses ont été décernées par Bernard Picardo, président de la CMAR et Bernard Stalter, résident de Chambre de Métiers et de l'Artisanat France (CMA France). Une soirée d'Excellence consacrée à la remise des titres "Artisan Référence" et "Artisan Qualité Excellence", des "Médailles de la Formation Professionnelle" et des "Prix Stars & Métiers".

Shows mode et coiffure ont animé cette soirée.

Retour en images.