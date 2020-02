Championnat d'Europe de lutte: Deux Réunionnais sélectionnés en équipe de France

Le 08/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 70

Deux lutteurs réunionnais sont sélectionnés en équipe de France sénior pour les championnats d'Europe de lutte à Rome du 10 au 16 février 2020.



Ils s'appellent Charles Afa, 21 ans, et Valentin Damour, 20 ans, et participeront tous les deux aux championnats d'Europe (sénior) de lutte du 10 au 16 février prochain à Rome. Le duo réunionnais, spécialisé dans la lutte libre, a été sélectionné suite à ses performances lors du Grand prix de France Henri Deglane en janvier dernier.



Chacun dans sa catégorie de poids respective,( -57 kg pour Valentin, -74 kg pour Charles), ils ont su se montrer convaincants auprès des sélectionneurs en terminant à la deuxième place pour Valentin, et en livrant de beaux combats pour Charles qui prend le dessus sur un médaillé d'argent européen. Valentin luttera le 14 février et Charles le 15 février.



C'est une première pour les deux sociétaires du Lutte Club de Saint Joseph qui, après plusieurs sélections chez les jeunes, obtiennent pour la première fois leur place en équipe de France sénior. Une opportunité qui tombe à pique pour eux car elle leur permettra, si la performance y est, de s'assurer une place pour les tournois de qualifications olympiques. Si la réussite est au rendez-vous cette aventure prendra fin en août prochain à Tokyo, à l'occasion du plus grand rendez-vous sportif du monde, les Jeux Olympiques.



Désormais, les deux réunionnais ont les cartes en mains pour ramener les couleurs de la France et de La Réunion au pays du soleil le levant.