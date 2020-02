Championnat de France et Critérium technique de taekwondo: Belle moisson de médailles pour la délégation réunionnaise

Le 23/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 207

Le voyage n'aura pas été vain. Engagée au championnat de France mais aussi dans le Critérium technique, la délégation réunionnaise a fait une belle moisson de médailles puisque la moitié des combattants péï est répartie avec au moins une médaille.



Gwendauly Niclin et Véronique Laloe sont reparties avec la médaille. En paire, Candice Niclin et Hugo Lhotel décrochent l'argent tout comme Maxime Fontaine, engagé dans le critérium chez les minimes. Toujours dans cette catégorie, Corentin Victorine, Emmanuelle Ah-Pine et Candice Niclin sont repartis avec la médaille de bronze.



Défaites en revanche pour Hugo Lhotel (qui s’incline en finale), Nicolas Thia Song Fat et Olivier Ah-Pine (en demi-finale). Au critérium, Lola Sery et Rachel Pothin font de belles prestations mais doivent s’incliner dans les phases de poule.



A noter la promotion de Étienne Bernard qui devient AJ1, Juge National 1er degré.