Championnat régional d'orthographe et concours de calcul rapide 2019-2020

Le 25/02/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 71

Un concours de calcul rapide est organisé par le CEDAACE et l’Académie de la Réunion en collaboration avec une radio locale dans le but de donner au calcul mental, dans tout le cycle 3, la place qu’il mérite dans l’enseignement et les apprentissages mathématiques.Concours d'orthographe organisé par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) et le Conseil Départemental en collaboration avec l’Académie de La Réunion, s’adresse aux élèves des CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e.