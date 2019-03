Changement d'heure: Le vote se clôture ce soir

Le 03/03/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 535

Heure d'été, heure d'hiver... Depuis la fin de l'été 2018, la Commission européenne a indiqué avoir pour intention de supprimer le changement d'heure.Au départ créé pour permettre de faire des économies d'énergie, le changement d'heure a en réalité des répercussions sur la santé des citoyens.Mais pour laquelle opter? Telle est la question! C'est pourquoi, l'Assemblée Nationale a lancé une consultation citoyenne en ligne , afin que chaque Etat membre puisse voter pour l'heure qu'ils préfèrent.Ils ont jusqu'à ce dimanche soir, minuit (heure métropolitaine) pour donner leur avis sur le site de l'Assemblée nationale. Pour l'heure, le site enregistre plus de 400 000 participations.80% des citoyens sont favorables à la suppression du changement d'heure. Une légère majorité de Français qui se sont déjà exprimés ont indiqué avoir une préférence pour préserver l'heure d'été.Si cette option devait être confirmée, La Réunion aurait donc toujours deux heures de décalage horaire avec la métropole. Ce qui faciliterait les échanges aussi bien téléphoniques que professionnels. Et les amateurs de matchs de football ne seraient plus obligés de se coucher à 2h du matin...Cependant, alors que cette suppression devait prendre effet au plus tard le 27 avril 2019, l'Union européenne a finalement décidé de mettre fin à ce changement d'heure en 2021.