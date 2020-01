Changement d’opérateur périscolaire à Saint-Gilles-les-Hauts

Le 23/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul

La ville de Saint-Paul informe les parents des écoles maternelle Saint-Gilles-les-Hauts et élémentaire Leconte-Delisle que l’association Leconte-Delisle, organisatrice des accueils de loisirs périscolaires sur ces deux établissements (accueil le matin avant l’école, le soir après les cours et le mercredi), a décidé de mettre un terme à ses activités sur ces deux sites (courrier reçu par les services de la collectivité le 20 janvier 2020).



L’association Collectif Balance Vue Belle Fond Lé Camps porte un projet de relance des activités sur ces sites et mettra tout en œuvre pour proposer aux familles, très prochainement, une nouvelle solution d’accueils périscolaires de qualité.



À noter que cette association est déjà organisatrice de plusieurs accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires sur le territoire de Saint-Paul. Ces accueils de loisirs à vocation éducative répondent aux exigences qualitatives définies par le Projet Educatif de Territoire et la charte qualité « Plan Mercredi » (labellisation du Ministère de l’Education).



Ces activités sont déclarées auprès des services de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et également soutenues par la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion.



Pour plus d’information sur le fonctionnement et les modalités d’inscription aux accueils périscolaires proposés sur les écoles de Saint-Gilles-les-Hauts à la rentrée de janvier 2020, merci de bien vouloir prendre contact avec l’association par mail : collectif.balance@gmail.com



L’association assurera également des permanences dans les écoles maternelle Saint-Gilles-les-Hauts et élémentaire Leconte-Delisle ce vendredi 24 janvier 2020 de 08h30 à 12 heures, pour information et inscriptions.



Plus d’informations auprès de la Cellule périscolaire au 02 62 34 48 50.