Chantal Jouanno renonce à piloter le débat national voulu par Emmanuel Macron suite à une polémique sur son salaire

Le 08/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 73

Chantal Jouanno a annoncé ce soir sur France 2 qu'elle se retirait "du pilotage" du débat national voulu par Emmanuel Macron.



Cette décision fait suite à la révélation de son salaire, d'un montant de 14.666 euros bruts mensuels. Difficile pour elle, dans ces conditions, d'animer un débat où elle allait devoir expliquer aux Gilets jaunes les raisons pour lesquelles on ne pouvait augmenter le SMIC ou aligner les retraites sur l'inflation, alors que sans cesse, on lui aurait renvoyé son salaire en plein visage.



Chantal Jouanno reste cependant à la présidence de la Commission nationale du débat public, poste à l'origine de sa rémunération, même si elle a affirmé remettre "dans les mains du président et du gouvernement, le niveau de rémunération de la présidente de la CNDP", a-t-elle précisé.



Son salaire s'élève à 14.666 euros bruts mensuels, soit un revenu quasi-équivalent à celui du président de la République ou du Premier ministre, qui touchent chacun 15.140 euros bruts par mois. "C'est le salaire fixé par les autorités pour les présidents de la CNDP, quels qu'ils soient", avait expliqué lundi l'intéressée à France info. "Cela ne dépend pas de moi et ça n'est pas lié au grand débat national".



"Je comprends [que ça puisse choquer], avait-elle poursuivi, et je pense que c'est important aussi que les gens disent pourquoi ça les choque, en quoi ça pose problème, et à la limite, s'ils veulent faire une proposition pour réviser ce salaire, ils en sont totalement libres", en invitant les Gilets jaunes à mettre ce sujet au programme du "grand débat".