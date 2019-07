Chantier du Bras de la Plaine: Le Département veut rassurer

Le 24/07/2019

Alors que le chantier de sécurisation du barrage du Bras de la Plaine inquiète randonneurs, associations écologiques et parti politique, le Département a rencontré hier certains de leurs représentants en mairie de l’Entre-Deux. "La réparation à court terme de cet ouvrage, qui fournit l'eau nécessaire à un bassin de population de 200 000 habitants, et permet l'irrigation de plus de 2 000 exploitations agricoles, s'avère aujourd'hui indispensable, en raison des dégradations provoquées par les crues violentes et répétées de la rivière", a rappelé le Département.Cette séance organisée pour "apporter une information complète et transparente" sur un chantier qui se veut "comme une opération modèle sur le plan environnemental, eu égard à la sensibilité des milieux naturels concernés". La fédération de pêche, l’association SEOR, des écologues et un coordonnateur environnemental des travaux sont mobilisés sur les deux ans que vont durer les travaux, indique encore le Département.Le choix de la création d’une piste provisoire interpelle particulièrement. "Les solutions alternatives à la piste ne présentent pas une capacité suffisante de portage (1T à 10T maximum), au regard du poids de certains engins indispensables à la mise en œuvre des travaux (pelles à chenille de 40 à 50 T par exemple). Par ailleurs, les dispositifs héliportés et sur câble (téléphérique, monte-charge) ne permettent pas d'assurer de façon sécurisée la circulation des oiseaux dans ce corridor privilégié pour l'une des espèces les plus menacées au monde : le pétrel noir".La circulation et l'accès à la piste provisoire sont strictement interdits au public et des précautions seront également prises pendant la saison cyclonique. Elle sera intégralement effacée à la fin du chantier, rappelle le maître d’ouvrage.Des points d'étape trimestrielle seront organisés sur le suivi et l’impact du chantier tant sur l’environnement que sur les activités de gîte se situant à proximité.